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محافظ أربيل: مستعدون لفتح معبر حدودي جديد مع إيران

محافظ أربيل: مستعدون لفتح معبر حدودي جديد مع إيران
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تطلع محافظ أربيل في إقليم كردستان العراق "أميد عبدالرحمن خوشناو"، إلى فتح معبر حدودي جديد في منطقة أشنويه (بمحافظة آذربايجان الغربية – شمال غرب البلاد) من أجل تعزيز التبادل التجاري مع إيران.

العالم - إيران

"خوشناو" قال ذلك خلال الاجتماع الأول بين رؤساء المحافظات الحدودية الإيرانية مع نظرائهم بإقليم كردستان العراق، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة أروميه مركز محافظة آذربايجان الغربية.

ودعا المسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، وزير الخارجية الإيراني للتعاون في إنشاء معبر أشنويه الحدودي، مؤكدا أن هذا المشروع سيؤدي إلى تعزيز الطاقات الاقتصادية وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وأردف محافظ أربيل أن إنشاء الأسواق والمجمعات الصناعية المشتركة في معبر تمرجين الحدودي، بدوه يؤدي إلى توسيع العلاقات التجارية الثنائية.

وأكمل قائلا: نحن في إقليم كردستان العراق نرحب بالاستثمارات المشتركة واحتضان كبريات الشركات الإيرانية، لأننا نرى بأن زيادة التبادل التجاري يعود بالفائدة إلى الجانبين.

في سياق متصل، أدلى خوشناو بتصريحات للصحافيين على هامش اجتماع المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق اليوم، لافتا إلى استعداد الإقليم لاستقبال 500 زائر عبر الحدود المشتركة مع إيران، خلال مراسم الأربعينية الحسينية.

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