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الإمام الخميني قدس سره أعطى الأولوية للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة

الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد الامين العام لجبهة النضال الشعبية الفلسطينية خالد عبد المجيد، أن الامام الخميني قدس سره ومن خلال فكره والعقيدة الراسخة لديه ولدى الامة، وانطلاقا مما يجري في المنطقة والعالم ودور الصهيونية العالمية لجانب الامبريالية الامريكية والغربية اعطى الاولوية للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الاولى لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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برنامج منارة الثوار الإمام الخميني قدس سره أعطى الأولوية للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة

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