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وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - العراق

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف الصحاف أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، غدا الأحد.

وأشار إلى أن الزيارة تتضمن لقاء الوزير السوري بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح الصحاف أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

كما سيناقش الوزيران أيضا "سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".

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