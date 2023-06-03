وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية

العالم - العراق

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف الصحاف أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، غدا الأحد.

وأشار إلى أن الزيارة تتضمن لقاء الوزير السوري بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح الصحاف أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

كما سيناقش الوزيران أيضا "سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".