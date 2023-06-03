استنفار عسكري بعد إعلان تل أبيب مقتل 3 من جنودها برصاص شرطي مصري

العالم - مصر

من جانبه، قال الجانب المصري إن واقعة إطلاق النار وقعت أثناء مطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان، "قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين".

وأضاف أن العنصر "تبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران" حسب وصفه.

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فقال إن "المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري"، وأشار إلى أن جنوده يجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود "مخربين آخرين"، حسب وصفه.

وذكر جيش الإحتلال أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

وأبلغ رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه، أن الحادث على الحدود المصرية "استثنائي" ولا يعبر عن التعاون مع مصر.

إرسال قوات خاصة

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإرسال قوات من وحدة اليمام الخاصة وطائرات مسيّرة لتمشيط الحدود مع مصر خشية وجود مسلحين آخرين.

وقال وزير حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أجرى تقييما للموقف مع رئيس هيئة الأركان وإن الجيش يجري التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات.

وأضاف غالانت أن "جنودنا نفذوا مهامهم بإخلاص لكن الحادث عند الحدود مع مصر انتهى بنتائج وخيمة".

في الوقت نفسه، أعلنت شرطة الاحتلال بأنها إغلقت كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر.

وقال رئيس وزراء الإحتلال في رسالة لوزراء حكومته إن الحادثة قرب حدود مصر "استثنائية"، مؤكدا أنها لن تؤثر على التعاون الأمني مع القاهرة، حسب تعبيره.