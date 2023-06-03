السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) في الكويت

إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) في الكويت
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل المؤسس العظيم للثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) بحضور نخبة من العلماء والمهتمين بفكره وبثورته في حوزة الإمام الحسن المجتبى (ع) العلمية في الكويت.

العالم - ايران

وبمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل المؤسس العظيم للثورة الإسلامية اقامت حوزة الإمام الحسن المجتبى (ع) العلمية مراسما لإحياء هذه الذكرى في الكويت.

وقد شارك في هذه المراسم القائم بأعمال السفارة الايرانية في الكويت "إبراهيم نوروزي" وعدد من المفكرين والمثقفين الكويتيين.

و تحدث عدد من المفكرين والمثقفين الكويتيين عن الدافع الإلهي لانتفاضة الإمام الراحل (قدس الله سره) وجهوده الدؤوبة قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء آلية عمل الإسلام الخالص.

كما شرح عدد من أئمة المصلين في المساجد الكبرى في الكويت جوانب مختلفة من حركة الإمام ومثله المحبة للحرية خلال خطب صلاة الجمعة.

روابط ذات صلة

القبانجي: اعظم انجازات الامام الخميني، تصدير الثورة للشعوب

الامام الخميني في کلام رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ الخطيب بذكرى رحيل الامام الخميني: أحدث صحوة إيمانية تصدت للاستكبار واحتضنت قضايا الامة

النخالة يصل القاهرة لبحث تطورات الوضع في غزة

الخارجية الأوكرانية: السلطات الأوكرانية ترفض خطة السلام الإندونيسية

ما هو تكتل "بريكس" الاقتصادي الذي يسعى لكسر هيمنة الغرب؟

المجلس الاعلى يقيم ندوة حوارية بذكرى وفاة الامام الخميني (قدس) في بغداد

إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) في الكويت