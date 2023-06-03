إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) في الكويت

العالم - ايران

وبمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل المؤسس العظيم للثورة الإسلامية اقامت حوزة الإمام الحسن المجتبى (ع) العلمية مراسما لإحياء هذه الذكرى في الكويت.

وقد شارك في هذه المراسم القائم بأعمال السفارة الايرانية في الكويت "إبراهيم نوروزي" وعدد من المفكرين والمثقفين الكويتيين.

و تحدث عدد من المفكرين والمثقفين الكويتيين عن الدافع الإلهي لانتفاضة الإمام الراحل (قدس الله سره) وجهوده الدؤوبة قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء آلية عمل الإسلام الخالص.

كما شرح عدد من أئمة المصلين في المساجد الكبرى في الكويت جوانب مختلفة من حركة الإمام ومثله المحبة للحرية خلال خطب صلاة الجمعة.