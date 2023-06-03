المجلس الاعلى يقيم ندوة حوارية بذكرى وفاة الامام الخميني (قدس) في بغداد

العالم - ايران

وقال عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله الشيخ محسن حيدري خلال الندوة الحوارية التي حضرها مراسل وكالة "تسنيم" الدولية للانباء انه" توفيق كبير لي بوجودي في العراق وحضوري بين ابناء المجلس الاعلى الاسلامي لاستذكار الامام الخميني (قدس) حيث ان الامام ليس شخصاً مختصاً بايران لان حركته اسلامية عامة تضم جميع المستضعفين في العالم" مشيرا الى ان "منهج الامام الخميني (قدس) هو منهج لاحياء تعاليم اهل البيت عليهم السلام حيث انه حارب جميع التيارات المنحرفة التي حاولت الاساءة للاسلام او تهين حقوق المستضعفين.

من جانبه قال اية الله السيد ياسين الموسوي خلال الندوة ان "الامام الخميني (قدس) قدم دروسا عدة من خلال الثورة الاسلامية المباركة ونجح باستنهاض همة الشعوب للتخلص من الضعف والعبودية والدكتاتورية".

ودعا "القيادة العراقية بان تدرس تاريخ الامام الخميني (قدس) لان حركته منهجية ومدعومة شعبيا ومرجعيا " مبينا ان "منهج الامام الخميني (قدس) هو مشروع امة باكملها ولايختص بالجمهورية الايرانية فحسب".

وتابع ان "الامام (قدس ) حرك جميع مشاعر المسلمين في العالم وزرع في نفوسهم روح الثورة على الطغيان".