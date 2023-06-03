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ما هو تكتل "بريكس" الاقتصادي الذي يسعى لكسر هيمنة الغرب؟

السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

في مارس/آذار الماضي 2023، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور زيادة اهتمام عديد من دول العالم بالانضمام إلى مجموعة بريكس، مشيرة إلى أن 12 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، وعلى رأسها إيران والسعودية والإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا وغيرها.

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