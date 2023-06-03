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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مقتل 50 شخصا واصابة 300 اخرين في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية في الهند
أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي: تم الإفراج عن دنماركي ومواطنيين إيرانيين قضوا معظم فترة مححكوميتهم لأسباب إنسانية
وزير الخارجية السعودي: نشكر القيادة الإيرانية على المساعدة الثمينة التي قدمتها للوفد السعودي لفتح السفارة والقنصلية السعودية في طهران
وزير الخارجية السعودي: نتجه نحو مرحلة جديدة في العلاقات مع إيران لتحقيق مصالح الشعبين والمنطقة وسأزور إيران قريبا
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش اجتماع بريكس في جنوب افريقيا
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش اجتماع بريكس في جنوب افريقيا
المتحدث باسم الحكومة البلجيكية : الافراج عن دنماركي ونمسويين اثنين كانوا معتقلين في ايران
ما هو تكتل "بريكس" الاقتصادي الذي يسعى لكسر هيمنة الغرب؟
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السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش
في مارس/آذار الماضي 2023، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور زيادة اهتمام عديد من دول العالم بالانضمام إلى مجموعة بريكس، مشيرة إلى أن 12 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، وعلى رأسها إيران والسعودية والإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا وغيرها.
تصنيف :
أهم الأخبار
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
إيران
الأرجنتين
جنوب أفريقيا
مجموعة بريكس
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