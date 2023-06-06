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إصابة جنديين صهيونيين بعملية دعس في حوارة

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصيب جنديان صهيونيان، في عملية دعس في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

العالم- الإحتلال

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن أحد الجنديين أصيب مساء الإثنين، في أطرافه السفلية ووصفت حالته بالمتوسطة، والآخر في منطقة الحوض ووصفت جروحه بالطفيفة، ونقلا للعلاج في أحد المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن منفذ عملية الدعس تمكن من الانسحاب مع مركبته.

وأعلن جيش الاحتلال أنه يحقق في خلفية الحادث، وأغلق حاجزي زعترة وحوارة في المنطقة.

ولاحقًا، ذكرت وسائل إعلام عبرية اعتقال سائق المركبة.

وشهدت بلدة حوارة في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات فدائية ضد قوات الاحتلال وقطاع المستوطنين، رغم تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد سكانها، وفرض الحصار والعقاب الجماعي عليها.

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إصابة جنديين صهيونيين بعملية دعس في حوارة