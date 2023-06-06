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الكويتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

الكويتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم الثلاثاء الانتخابات التشريعية في الكويت لاختيار برلمان جديد.

العالم - الكويت

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، على أن تستمر العملية الانتخابية 12 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية جهوزية عناصرها لتأمين الانتخابات البرلمانية، وقال مصدر أمني لصحيفة القبس المحلية إن الخطة الأمنية تعتمد محاور عدة، أبرزها: التأهب واليقظة لمنع أي محاولة إخلال بالعملية الانتخابية، وتقديم كل أوجه الدعم للناخبين، بما يوفر الطمأنينة والهدوء في لجان الاقتراع.

وأشار المصدر إلى أن تعليمات مشددة صدرت بضرورة التعامل الحازم والفوري مع أي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية.

ويتنافس 207 مرشحين على 50 مقعدا تمثل 10 دوائر انتخابية تقسم البلاد، وفق نظام انتخابي يعتمد على "الصوت الانتخابي الواحد"، ولولاية مدتها 4 سنوات.

ومن بين المرشحين للانتخابات، 13 سيدة تخوض المعارك الانتخابية للحصول على مقاعد نيابية.

وكان أمير البلاد حل البرلمان منذ شهر تقريبا، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي.

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الكويتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية