الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس توسع الاستثمارات الخليجية في بلادها

تونس توسع الاستثمارات الخليجية في بلادها
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية ، أنها ستعطي الأولوية للإسراع في استكمال إنجاز المشروعات التنموية الممولة من قبل شركات استثمارية خليجية.

العالم - تونس

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية ،الى السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسية داخل حدود الوطن.

وأوضحت بودن خلال لقائها يوم أمس، مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، عمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس والدول الخليجية وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.

وفي السياق نفسه، أجرى الأمين العام لدول مجلس التعاون جاسم محمد البديوي، يوم أمس، زيارة عمل إلى تونس، وذلك تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

وصرح جاسم محمد البديوي بأنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية التونسية تحدد أطر التعاون ومجالاته.

وأثنى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم أمس في قصر قرطاج، بالأمين العام لدول مجلس التعاون جاسم محمد البديوي، على عمق روابط الأخوة ومتانة أواصر الشراكة المثمرة القائمة بين تونس ودول المجلس.

روابط ذات صلة

توقيع مذكرة تفاهم بين تونس ودول مجلس التعاون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..مباحثات دارت بين "بن سلمان ومادورو" في جدة..ما فحواها؟

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

تونس توسع الاستثمارات الخليجية في بلادها

الكويتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الانفجار الانتحاري في ولاية بدخشان بأفغانستان

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى