تونس توسع الاستثمارات الخليجية في بلادها

العالم - تونس

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية ،الى السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسية داخل حدود الوطن.

وأوضحت بودن خلال لقائها يوم أمس، مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، عمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس والدول الخليجية وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.

وفي السياق نفسه، أجرى الأمين العام لدول مجلس التعاون جاسم محمد البديوي، يوم أمس، زيارة عمل إلى تونس، وذلك تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

وصرح جاسم محمد البديوي بأنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية التونسية تحدد أطر التعاون ومجالاته.

وأثنى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم أمس في قصر قرطاج، بالأمين العام لدول مجلس التعاون جاسم محمد البديوي، على عمق روابط الأخوة ومتانة أواصر الشراكة المثمرة القائمة بين تونس ودول المجلس.