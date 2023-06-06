انهيار سد نوفا كاخوفكا ..هل فتحت ابواب جهنم في الحرب الروسية الاوكرانية؟

العالم - خاص العالم

موجة جديدة من الهجمات الجوية أطلقتها روسيا على كييف خلال الليل؛ ويقول مسؤولون بالعاصمة الأوكرانية إن نظم الدفاع الجوي أسقطت أكثر من عشرين صاروخ كروز لدى اقترابها وان اي منها لم يصب هدفه.

وقال الجيش الاوكراني إن حطام الصواريخ سقط على الطرقات وألحق أضرارا بخطوط الكهرباء الخاصة بنظام القطار؛ دون أن يخلف ذلك قتلى أو جرحى.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. وأضافت القيادة انه يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق. وقال مسؤول مدعوم من موسكو بمنطقة زابوريجيا إنه لا يوجد خطر كبير حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية جراء انهيار السد.

وأعلنتْ وزارةُ الدفاع الروسية في المقابل أن قواتها أحبطت هجوماً أوكرانياً كبيراً في الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك؛ وتحدثتْ عن تكبيدِ القواتِ الأوكرانية المهاجمة خسائر فادحة، وتدمير عددٍ من الآليات العسكرية، بينها ثماني دباباتٍ من طراز ليوبارد الألمانية، وأخرى فرنسية.

من جهتِها أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مكاسبَ ميدانية قربَ مدينة باخموت شرقي البلاد. مقللة في الوقت ذاته من حجم الأعمال الهجومية التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة.

حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي " نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها. العدو يدرك أن أوكرانيا ستنتصر".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم المضاد بدأ بالفعل لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي رفض الإفصاح عما إذا كان يعتقد ذلك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي ، ان "لن أتحدث نيابة عن الجيش الأوكراني. لكن حينما يقررون التقدم، وأيا كان ما سيقررونه، فإن الرئيس بايدن واثق من أننا بذلنا كل ما بوسعنا لضمان حصولهم على كل ما يحتاجونه من معدات وتدريب وقدرات من أجل النجاح".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في مقطع مصور ترويجي يدعو لعدم إعلان أي تحركات عسكرية ان الخطط تفضل الصمت وان البداية لن تكون معلنة.