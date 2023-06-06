اقتحام منازل الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس والأسير ظافر جبارين

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" اقتحمت الشرطة بالتزامن مع اقتحام منزل الأسير كريم يونس، منزل الأسير المحرر ماهر يونس في قرية عرعرة، كما صادرت مركبة من مركبات العائلة، بالإضافة إلى استدعاء أحد أفراد العائلة للتحقيق.

كما اقتحمت الشرطة بيت الأسير ظافر جبارين في مدينة أم الفحم مجددا، وذلك بينما تواجد زوجته لوحدها في المنزل.

وجاءت هذه الاقتحامات، اليوم الثلاثاء، ضمن عدة اقتحامات قامت بها الأجهزة الأمنية والشرطة الصهيونية والوحدات الخاصة بعد تحرر الأسيرين كريم وماهر يونس والأسير ظافر جبارين.