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حماس تدين حملة اعتقالات السلطة السياسية وتحذر من تبعاتها

حماس تدين حملة اعتقالات السلطة السياسية وتحذر من تبعاتها
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الليلة الماضية بحقّ عدد من النشطاء والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنّ إصرار أجهزة السلطة الفلسطينية على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كلّ النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد.

ودعت حماس، أجهزة السلطة الفلسطينية للتوقف التام عن هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها، محذرة في ذات الوقت من تبعات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.

وطالبت القوى والفصائل والمؤسسات الحقوقية بموقف واضح تجاه تلك الانتهاكات، والعمل الجاد لوقفها حماية لكرامة شعبنا وتضحياته.

وشنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددا من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين.

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حماس تدين حملة اعتقالات السلطة السياسية وتحذر من تبعاتها