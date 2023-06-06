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الرئيس رئيسي يفتتح هذا الأسبوع خط سكك حديدية شمال غربي إيران

الرئيس رئيسي يفتتح هذا الأسبوع خط سكك حديدية شمال غربي إيران
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة بناء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل في إيران، عن جهوزية إفتتاح خط سكك الحديد بستان آباد - خاوران شمال غرب البلاد.

العالم - إيران

وأوضح خير الله خادمي في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تدشين خط سكك حديد بستان آباد – خاوران ة بطول 44 كلم، خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى محافظة آذربايجان الشرقية نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار أن الخط يستهدف تقليل مسافة 114 كلم من مسار الاتصال بمركز شمال غرب البلاد بمخصصات بلغت 30 تريليون ريال (الدولار بمنصة نيما=379 ألف ريال).

وأكد خادمي أن من أهم ميزات خط سك الحديد بستان آباد – خاوران يتمثل بتقليل المسافة بمقدار 4 ساعات في السفر من طهران إلى تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية، والبالغة حاليا 12 ساعة.

وأستدرك أن افتتاح هذا الخط سيزيد ترانزيت البضائع ونقل المسافرين والحد من تلوث البيئة وترقية مؤشرات الشحن والنقل بالمنطقة.

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