هذا ما جرى للنساء والاطفال خلال سنوات التسع من العدوان

وقالت الشامي في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" اتى تحت عنوان: "واقع المرأة اليمنية خلال سنوات الحرب والحصار ودورها في الصمود والمواجهة": ان النساء والاطفال على وجه التحديد، الشريحة الاكبر التي دفعت الفاتورة الاضخم خلال العدوان والحصار والجرائم والمجازر والقصف والدمار التي ارتكبت بحقهم، والذي تم استهدف كل شيء في اليمن.

واوضحت، ان اضراراً بالغة لحقت بالمجتمع اليمني ولاسيما النساء كونهن تحملن المسؤولية الاكبر خصوصاً بعدما تحرك المجاهدين الى ميادين القتال، اضطرت المرأة اليمنية ان تغطي دورها كأمرأة ودورها كأسرة.

واضافت، ان النساء اليمنيات تعرضن لجميع الانتهاكات للحقوق التي كفلتها الاعراف والمواثيق والدين والشريعة والتي طالت حقها في الحياة وفي العيش الكريم والكرامة والتعبير عن نفسها وفي العمل.

واشارت الى انه كانت هناك اضراراً بالغة لحقت بالمجال الصحي والتعليمي والثقافي والمهني، ولم يبق للمرأة حق من الحقوق التي كفلها الدين الاسلامي والمواثيق الدولية خلال تسع سنوات الا وانتهك وبشكل سافر وبرعاية وغطاء وشرعنة دولية متواطئة.

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