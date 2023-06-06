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هل هناك عمليات اخرى تشبه عملية الجندي المصري عند الحدود الاسرائيلية؟

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

يرصد برنامج "العين الاسرائيلية" وبدقة الاحداث الاخيرة بدءاً بالهجوم الذي شنه احد الجنود المصريين على جنود جيش الاحتلال عند الحدود مع مصر، وقتل ثلاثة منهم.

وافرزت هذه العملية عاصفة من التداعيات الكبيرة في داخل الكيان، عبر عنها المعلقون وخبراء، فضلاً عن مواقع التواصل الاسرائيلية، مروراً بتهديدات المسؤولين المتكررة بضرب ايران وحزب الله، وهو ما اثار خشية كبيرة في الاوساط الصهيونية، وصولاً الى تنامي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وما تثيره من مخاوف اسرائيلية، اضافة الى الخشية من انضمام الجبهة المصرية الى وحدة الساحات للمقاومة الفلسطينية.

يحاور البرنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: المتابع في الشأن الاسرائيلي فتحي كليب..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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