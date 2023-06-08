ضحايا بالعشرات في تفجير استهدف جنازة مسؤول بأفغانستان

العالم - خاص بالعالم

مصادر محلية قالت إن التفجير وقع داخل مسجد أقيم فيه مجلس العزاء بمدينة فيض آباد مركز ولاية بدخشان، مشيرة إلى أن من بين القتلى قائد الشرطة العسكرية السابق في ولاية بغلان، وكذلك العديد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين، أبرزهم قائد الجيش ووزير الاقتصاد في الحكومة التي شكلتها حركة طالبان.

وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت في بيان إن التفجير كان عبارة عن هجوم إرهابي وقع أثناء تشييع جثمان حاكم ولاية بدخشان نصار أحمد أحمدي الذي تعرض للاغتيال في هجوم انتحاري في وقت سابق من هذا الأسبوع واصفة الهجوم بالجريمة البشعة التي تستهدف الأبرياء وتروج للفوضى والإرهاب.

الحكومة الأفغانية أدانت التفجير الذي وصفته بالعمل الإجرامي وتعهدت بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد:" نحن نعزي أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم الشنيع، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، إن هذه الأعمال الإرهابية الغادرة لن تثنينا عن مواصلة النضال ضد الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان".



وفي المواقف الإقليمية أدانت ايران الهجوم وقالت على لسان المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن الهجمات الارهابية العمياء التي تستهدف الأناس العاديين والمواطنين الأبرياء وخاصة في الأماكن الدينية مدانة ولاتمت بأي صلة الى تعاليم الدين الاسلامي المبين.

وجاء التفجير في وقت تشن فيه القوات الأمنية التابعة لحكومة طالبان حملة على خلايا جماعة داعش الإرهابية التي أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع الثلاثاء الماضي وأودى بحياة نائب المحافظ أحمدي.



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