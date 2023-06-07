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ايران تفتتح الصباح بـ"فتاح"

الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

ازاحت ايران امس الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي وهو أحدث إنجاز استراتيجي للقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، واصبحت ايران واحدة من الدول الـ4 في العالم التي تمتلك هذه التكنولوجيا.

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