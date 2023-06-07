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ایران..ازاحة الستار عن جهاز ميكروويف مبيد لآفات الاغذية

ایران..ازاحة الستار عن جهاز ميكروويف مبيد لآفات الاغذية
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اقيمت اليوم الاربعاء، مراسم ازاحة الستار عن جهاز ميكروويف ايراني الصنع ، قادر على ابادة الافات من الاغذية بأنواعها، مثل الارز والفستق والتمور والحبوب والتين.

العالم-ایران

وجرت هذه المراسم برعاية نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، حيث تم الكشف عن احدث المنجزات الوطنية لدى منظمة الطاقة النووية الايرانية المتعقلة بالمجالات الزراعية والمنتجات البايولوجية.

وحضر مراسم تدشين هذا المنتج الوطني المعرفي، ايضا وزير الجهاد الزراعي بالوكالة "سيد محمد اقاميري"، الى جانب عدد من المسؤولين بهذه الوزارة وايضا منظمة الطاقة النووية الايرانية.

علما ان هناك عدد قليل من الدول التي تمتلك تكنولوجيا تصميم وانتاج "جهاز ميكروويف المبيد للافات الزراعية" (XCELL)، وقد اعلنت ايران انضمامها الى هذه المجموعة اليوم.

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ایران..ازاحة الستار عن جهاز ميكروويف مبيد لآفات الاغذية

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