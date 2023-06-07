إعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية مفيد للمنطقة

العالم-ایران

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي يومي عما إذا كانت إعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية خطوة إيجابية في المنطقة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "أعتقد أنه في أي وقت تشارك فيه دولتان في حوار مفتوح وبناء، ولا سيما دولتان لهما نفوذ كبير في تلك المنطقة، في الخليج الفارسي، سيكون هذا مفيدا للمنطقة".

وأعادت إيران فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية يوم (الثلاثاء) عقب سبع سنوات من إغلاقها، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الثنائية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

وتوصلت السعودية وإيران في مارس الماضي إلى اتفاق تاريخي في بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وبعثاتهما.