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بكين تستضيف اجتماعا امنيا ثلاثيا بمشاركة طهران واسلام اباد

بكين تستضيف اجتماعا امنيا ثلاثيا بمشاركة طهران واسلام اباد
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

عقد ممثلو وزراء خارجية الصين وايران وباكستان، اجتماعا امنيا ثلاثيا باستضافة بكين اليوم.

العالم-ايران

وحضر هذا الاجتماع كل من مساعد وزير الخارجية، المدير العام لشؤون جنوب اسيا بالخارجية الايرانية "سيد رسول موسوي"، الى جانب "باي تيان" مدير عام الامن الخارجي في الخارجية الصينية، وايضا "عبد الحميد" الذي يشغل مديرا عاما لقضايا مكافحة الارهاب في الخارجية الباكستانية.

وناقش الاطراف الثلاثة، العديد من القضايا، بما في ذلك الظروف المتعلقة بمكافحة الارهاب داخل المنطقة، وخارج الحدود الوطنية.

واستنادا إلى إنجازات هذا الاجتماع، اتخذ مساعدو وزراء خارجية الصين وايران وباكستان، قرارات لإضفاء الطابع المؤسسي على آلية التشاور الثلاثي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وعلى هامش الاجتماع، تباحث الجانبان الايراني والصيني في سبل التعاون الثنائي لمكافحة الارهاب، كما التقى ممثل الخارجية الصينية مع نظيره الباكستاني لبحث التعاون في المجالات الامنية ومكافحة الارهاب.

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