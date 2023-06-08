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هاشتاغ.. أبل أداة واشنطن للتجسس على روسيا + فيديو

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

موسكو (العالم) 2023.06.08 – من الطبيعي أن تكون التكنولوجيا، لاسيما تكنولوجيا الاتصالات سلاحا في يد الحكومات.

العالم العالم الرقمي

لكن يبدو أن الأمر بالنسبة لشركة آبل الشهيرة المصنعة لهواتف آيفون تحول إلى وظيفة للتجسس على الدول الأخرى.. هذا ما كشفته تقارير واتهامات روسية للشركة الأميركية بمساعدة واشنطن في التجسس على موسكو.

قضية تجسس آبل على روسيا أثارت تعليقات عدة على مواقع التواصل.. "رياض الأحمدي" علق: أستطيع القول إن أبل بجميع منتجاتها لا يمكن أن تكون محل ثقة فيما يتعلق يالتجسس والتوظيف لصالح جهات بالولايات المتحدة أو غيرها.. أبل شركة تحتكر النظام والأجهزة وهذا يعني لا أحد يعرف ماذا تفعل في الخلفية إلا أشياء محددة.

في المقابل كان "لممدوح حمادي" رأي آخر لمواجهة هذا التجسس حيث كتب: وهم لا يشتروا آيفون بكل بساطة.

أما حساب "زيرو" فغرد: شركات التكنولوجيا يسيطرون عليك عبر ما تفعله بالتكنولوجيا التي يقدمونها لك.. بالطبع آبل تستطيع قرصنة أي هاتف وغوغل أيضا في الصين وروسيا وأي مكان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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