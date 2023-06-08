سوريا تدين قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا

العالم- سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "سوريا تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".

وأضاف المصدر: "هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمرارا لتصرفاته الهوجاء وتصعيدا من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا".

وشدد المصدر على "تضامن سوريا الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك بقوة للجم التصرفات العبثية للنظام الأوكراني ونزعة العدوان الغربية التي تشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في العالم".