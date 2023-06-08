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الجهاد الإسلامي: هـدم المنازل سياسة عدوانية فشلت في وقف المقاومة

الجهاد الإسلامي: هـدم المنازل سياسة عدوانية فشلت في وقف المقاومة
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة اليوم الخميس، أن سياسة هدم المنازل العدوانـية فشلـت فـي وقـف المقـاومـة التـي تـزداد قـوة وإصرارا فـي ظـل تزايـد العـدوان.

العالم- فلسطين

وشدد الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي، على أن هـدم منـزل الأسيـر المقـاوم البطـل إسـلام الفـروخ تنـدرج فـي سيـاق السيـاسـات العـدوانيـة الصهيونيـة .

وأكد أن هـدم المنـازل لـن يكـسر إرادة الشـعب الفلسطينـي الصـامـد الـذي يعـرف أن طـريـق التحـرير يمـر بتضحيـات كبيـرة.

وأوضح سلمي، أن المقـاومـة فـي الضفـة تـزداد صـلابـة وامتـدادهـا يصـل إلـى كـل المـدن والقـرى ولا سبيـل أمـام شعبنـا سـوى استمـرار الاشتبـاك والمـواجهـة مـع العـدو.

وفجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله التحتا (البلدة القديمة) من مدينة رام الله، وسط مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

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الجهاد الإسلامي: هـدم المنازل سياسة عدوانية فشلت في وقف المقاومة

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