شاهد.. الكشف عن لائحة اتهامات ترامب

العالم - خاص بالعالم

37، هو عدد الاتهامات التي يواجهها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، والتي قد تكلفه مستقبله السياسي.

ممثلو الادعاء كشفوا عن لائحة اتهام ترامب، والتي شملت تعريض اسرار امنية حساسة للخطر، وعدم التعامل الحسن مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الامريكي وثغرات امنية محلية، بالاضافة الى مناقشة الكذب على المسؤولين الحكوميين الذي سعوا لاستعادة الوثائق، وحفظ بعضها في المرحاض.

تهم سيمثل ترامب بسببها امام المحكمة الفدرالية في ميامي يوم الثلاثاء المقبل، ومعه فريق دفاع جديد بعد تقديم اثنين من محاميه استقالاتهم، لتكون هذه هي اول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يمثل فيها رئيس اميركي سابق امام محكمة فدرالية.

ونظرا لأن ترامب سيقضي أي عقوبة فورا، حالة إدانته، فإن الحد الأقصى للسجن الذي يواجهه هو عشرين عاما لعرقلة العدالة.

وقال المدعي الخاص المكلف بالتحقيقات جاك سميث: "قوانيننا التي تحمي معلومات الدفاع الوطني حاسمة فيما يتعلق بسلامة الولايات المتحدة وأمنها، ويجب إنفاذها، قوانينا واحدة في هذا البلد وتنطبق على الجميع".

ترامب، بعد الكشف عن التهم هاجم سميث واعتبر مريض نفسي كاره له، واصر على براءته في القضية.

وقال الرئيس أميركي السابق دونالد ترامب: "هم يلاحقونني، لأننا الآن نتقدم في استطلاعات الرأي مرة أخرى كثيرا ضد بايدن، وصعدنا إلى المستوى الذي اكتشفوا فيه أن الطريقة التي سيوقفوننا بها هي باستخدام ما يسمى بالحرب، وهذا ما هو عليه الامر".

احداث لم يسبق لها مثيل في التاريخ الاميركي، اعتبر محللون سياسيون انها سياسية، ترمي لاخراج ترامب من السباق الرئاسي، في وقت تتزايد فيه حظوظه بنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات العام المقبل.