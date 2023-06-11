مواقع التواصل تدعم موقف بطولي لراع لبناني

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ففي موقف بطولي يترجم حقيقة "صاحب الحق سلطان"، تصدى راع لبناني لجرافة إسرائيلية، بجسده، في مرتفعات بلدة كفرشوبا الجنوبية، فأقدم سائق الجرافة على الاعتداء بجرافته على الراعي اللبناني خلال محاولته منعها من تنفيذ أعمال التجريف.وحاول الراعي إسماعيل ناصر خلال تصديه للجرافة إيقاف عملها خلال عملية تجريف تقوم بها ــ في أرضه المحتلة ــ بحجة العمل خلف خط الإنسحاب.

في سياق أخر تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

وتتخذ سلطات الاحتلال عدة أشكال ومبررات لهدم المنازل الفلسطينية، أبرزها: هدم المنشآت بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء او الهدم بحجة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أو وجود المنشأة في مناطق عسكرية او الهدم كسياسة عقاب جماعي في حال تنفيذ عمليات تؤدي لمقتل إسرائيليين.

من جهة أخرى نظم مئات المغاربة تظاهرة بالرباط احتجاجاً على زيارة رئيس الكنيست الصهيوني "أمير أوحانا" إلى المغرب، ورفعوا شعارات مناهضة لزيارته ولتطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب كما أحرقوا علم كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون، وهم نشطاء في منظمات المجتمع المدني وحقوقيون، شعارات مثل 'لا تطبيع مع المحتل، المقاومة هي الحل'، كما أحرقوا العلم الإسرائيلي مرددين شعار: 'سحقا سحقا بالأقدام للصهيوني والأمريكان.

أما في السودان يعاني مرضى الكلى من نقص الامدادات الصحية وخطر الموت بسبب الاشتباكات المستمرة في البلاد.وفي حين خرجت أغلب المنشآت الصحية من الخدمة، يقاسي ذوو الحالات الحرجة من مرضى الكلى معاناة، إذ ينتظرون دورهم لساعات عديدة بسبب تعطل الآلات أو غياب الكوادر الطبية.