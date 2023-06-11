مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" قالت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى: إن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، إذ جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشاب المصاب غانم بسام حمارشة، وعبود جعفر الطاهر، والفتى عبد محمد حمارشة، بعد ان داهمت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال منزلي الأسير المحرر طارق قبها، وعلي عمارنة، وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام.

واعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم جنين، واستولت على جرافة في قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله محمود صابر الجربوع من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري قضاء نابلس.

واستولت قوات الاحتلال، على جرافة في بلدة كفر ثلث في قلقيلية للمزارع أمير غرابة، خلال قيامه باستصلاح أراض زراعية في الجهة الشرقية للبلدة، بذريعة العمل في منطقة مصنفة "ج".

واعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، على الفلسطينيين في حي واد الحصين وحارة جابر وشارع الشهداء، وسط محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.