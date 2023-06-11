أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد11يونيو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-اطلاعات ..

رئيس الجمهورية لنظيره الفرنسي هاتفيا .. يجب تفادي أي إجراء غير بناء بمفاوضات رفع الحظر.

- ارمان امروز ..

مباحثات هاتفية لمدة 90 دقيقة بين رئيسي وماكرون حول مفاوضات رفع الحظر وقضايا إقليمية .

- سياست روز ..

حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء تتهم السعودية بدفن نفايات نووية في الأراضي اليمنية .

- كيهان ..

بعد مصرع 3 صهاينة .. تمرد بصفوف الجيش الصهيوني لاوامر بالخدمة بالمناطق الحدودية مع مصر .

- ابرار ..

حزب الله لبنان يؤكد جهوزيته لمواجهة اي تصعيد صهيوني بعد احداث منطقة كفر شوبا .

- رسالت ..

قوات الإحتلال الصهيوني توسع دائرة جرائمها وإعتقالاتها في مختلف ارجاء الضفة الغربية المحتلة .

- جمهوري اسلامي ..

مجلس الأمن الدولي يؤكد مواصلة حركة طالبان لعلاقاتها مع تنظيمات إرهابية ولتجارة المخدرات .

- جوان ..

أوساط صحفية أمريكية تتحدث عن توجيه ولي عهد السعودية تهديدات لأمريكا بقطع العلاقات .

- رويش ملت ..

رئيس الوزراء العراقي يثمن جهود وتضحيات الحشد الشعبي في الذكرى التاسعة لتأسيسه .

- افكار ..

أوساط اعلامية اقليمية تشير لهلع أمريكا من تبلور كتلة دولية تضم ايران وروسيا والصين .

- ارمان ملي ..

بوتين ينوه لفشل الهجوم الأوكراني المضاد مشيرا لتكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة .

- خراسان ..

حمام فيلا ترامب , صندوق أمريكا الأسود الذي يخبئ وثائق بالغة السرية .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت عن وتيرة تطبيع وتوطيد العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني في مقالها ( تل أبيب وزعزعة الإستقرار بشمال أفريقيا ) ..

يعتزم الكيان الصهيوني بناء مصنعين لانتاج مسيرات هجومية ونظم دفاع جوي صاروخي في المغرب.ان المغرب والكيان ابرما اتفاقا بتطبيع العلاقات بوساطة ترامب عام الفين مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتعزيز قدرات الجيش المغربي, وبعدها..

( تسارعت وتيرة التطبيع بين طرابلس وتل أبيب لتاخذ حالة علاقات عسكرية وأمنية وإقتصادية وثيقة وتبادل مستمر للزيارات بين كبار المسؤولين)

واخرها زيارة رئيس الكنيست للرباط الاسبوع الماضي في خضم مشاركة قوات صهيونية خاصة في مناورات الاسد الافريقي بالمغرب.

ان الكيان الصهيوني يستغل الخلافات بين المغرب والجزائر لتوسيع دائرة نفوذه العسكري والامني في المغرب لتحويل هذا البلد الى منصة انطلاق صهيوني بشمال افريقيا وبهذه القارة برمتها .

2- جوان ..

في مقالها ( الجمهوريون ينفضون أيديهم من ترامب ) كتبت صحيفة جوان ..

حث مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق ترامب على سحب ترشيحه في انتخابات الحزب الجمهوري لاختيار مرشح عنه في الانتخابات الرئاسية عام 2024 .

جون بولتون الذي شغل منصب مستشار الامن القومي لاشهر خلال حكم ترامب , اكد بأن على الاخير الخروج من دائرة المنافسة بالكامل بعد توجيه القضاء اتهامات جديدة ضده .

( إن مطالبة ترامب بالإنسحاب من المنافسة الداخلية بالحزب الجمهوري, تعزز الأنباء بشأن تسارع وتيرة انخفاض شعبيته الداخلية)

في الواقع كرست الاتهامات الفدرالية الاخيرة التي تضم سبعة وثلاثين اتهاما باخفاء وثائق سرية ودفع رشاوى وغيرها من الاتهامات , كرست رؤية تعتبر ان ترامب يقترب من لخروج من الحياة السياسية في حالة صدور اي حكم بالسجن بحقه.وهذه الاجواء ساهمت الى حد بعيد في تعزيز فرص فوز مرشحين جدد في الحزب الجمهوري لتمثيله في الانتحابات الرئاسية المقبلة .

3- ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( أنصار الله تحذر من دفن السعودية لنفايات نووية ) باليمن ..

حذرت حركة انصار الله اليمنية من اسعودية تعمل على دفن نفايات نووية في مناطق صحراوية وفي مناطق ساحلية باليمن .

( حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية بصنعاء شجبت ما وصفته بمحاولات التحالف السعودي تحويل اليمن الى مدفن للنفايات السامة )

وحذر بيان صنعاء من ابرام الرياض لاية اتفاقيات مع جهات يمنية غير مشروعة في هذا السياق .

من جانبها قالت وزارة الصيد البحري اليمنية ان اليمن مقبل على كارثة بيئية بحرية رهيبة بسبب دفن السعودية لنفايات مشعة سامة في سواحل اليمن وفي مياهه الاقليمية .

4- اطلاعات..

صحيفة اطلاعات استعرضت في مقالها ( ايران والسعودية من التنافس إلى الصداقة ), منعطفاتِ العلاقات الايرانية السعودية على مدى عقود . وتقول الصحيفة في جانب من مقالها ..

بعد سنوات طويلة من اجواء التوتر في العلاقات بين البلدين , طفت خلال الاشهر الاخيرة مؤشراتٌ ايجابية عديدة على السطح تمثلت بتحرك البلدين باتجاه ازالة السحب القاتمة من الاجواء ودخول العلاقات الثنائية لمرحلة جديدة تعكس رغبة مشتركة عميقة لاصلاح جسور العلاقات وتعزيز الثقة المتبادلة.

( بالطبع ليس هناك حل سحري عاجل جاهز لكل الخلافات العالقة , لكن هناك قناعة مشتركة بضرورة تعزيز الحوار البناء )

قناعة تؤكد ان التعاون المشترك وايجاد اجواء ثقة متبادلة الخيارُ الوحيد الكفيل بضمان مصالح البلدين والشعبين المسلمين الايراني والسعودي ولضمان الامن والاستقرار في المنطقة وللحيلولة دون تدخُّلِ القوى الاجنبية في شؤونها.

وكذلك لدعم مكانة وثقل الامة الاسلامية ولايجاد ارضيةٍ صلبة لحل الخلافات بين بلدانها بالحوار والتآخي.

5- خراسان ..

حول الحرب وتطوراتها في اوكرانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الحرب الأوكرانية أم الحرب المتجمدة )..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد ان الهجوم الاوكراني المضاد فَشِلَ عمليا , وسَقَطَ الرهان الغربي الواسعُ عليه, وشدد على ان الجيش الاوكراني لم يحقق ايا من اهدافه من وراء هذا الهجوم ..

( في خضم التطورات الميدانية والشكوك المطروحة بشأن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد, رفضت كييف مبادرات صينية واندونيسة وبرازيلية للسلام) .

ان تعزيز القوات الروسية مواقعها في المناطق التي تسيطر عليها بشرق وجنوب شرقي اوكرانيا , وفَشَلَ الهجمات الاوكرانية لاستعادتها سيؤدي لاستمرارِ الحرب بوتيرةٍ بطيئة في ظل غياب اي افقٍ لوقفها او حسمِها او لبدء مفاوضات بعد رفض كييف مبادرات السلام .