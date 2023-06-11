الإدارة الذاتية تقرر محاكمة الأجانب من عناصر 'داعش'

العالم- سوريا

وقالت «الإدارة» المدعومة من الاحتلال الأميركي وتسيطر على أجزاء واسعة من شمال وشمال شرق سورية بدعم منه، في بيان نشرته عبر حسابها في «فيسبوك»: إن القرار جاء «بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم».

وأضافت تلك الإدارة غير المعترف بها محلياً ولا دولياً إنها ستقدم «عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم»، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن محاكمة مسلحي داعش «لا تعني عدولها عن رأيها بضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف الدواعش»، ودعت ما يسمى «التحالف الدولي» والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمحلية «للانخراط بشكل إيجابي والحضور وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات».

وذكرت «الإدارة» أن ذراعها المسلحة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» اعتقلت أكثر من 10 آلاف مسلح من داعش من منطقة الباغوز بريف دير الزور آخر معاقل التنظيم في سورية، وأنهم «قابعون الآن في مراكز الاحتجاز التابعة لها»، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبيتهم أطفال ونساء، يقيمون في مخيمات شمال شرق سورية.

وأوضحت أن ما يقرب من 15 ألف مسلح من «قسد» قتلوا خلال المعارك ضد داعش خلال السنوات الماضية، فيما جرح ما يزيد على 25 ألفا أخرين.