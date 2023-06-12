أميركا تعتزم استعادة عضويتها في منظمة اليونيسكو

العالم - خاص بالعالم

اليونسكو قالت أن واشنطن تعتزم استعادة مقعدها في المنظمة اعتبارا من تموز يوليو المقبل، ودعت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي الى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ قرار حول طلب الولايات المتحدة استعادة عضويتها في المنظمة.

من ناحية اخرى أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستنضم إلى منظمة يونسكو مجددا بعد غياب دام خمس سنوات منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها سلمت رسالة أواخر الأسبوع الماضي تطلب فيها إعادة قبولها عضوا بالمنظمة.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ ضخم للمنظمة بسبب المتأخرات فى سداد المستحقات، لكن خصصت أمريكا مئة وخمسين مليون دولار ضمن خطتها الحالية للموازنة من أجل سداد تكاليف العودة إلى اليونسكو.

انسحاب الولايات المتحدة من منئمة اليونسكو يعود للعام الفين وسبعة عشر حيث زعمت حينها إدارة دونالد ترامب بان المنظمة منحازة ضد الكيان الإسرائيلي ودخلت عمليات الانسحاب حيز التنفيذ في يناير \ كانون الثاني من العام الفين وثمانية عشر.

وفي ردود الأفعال على قرار واشنطن العودة مجددا لليونسكو أعلنت الصين عن ترحيبها بالعودة، وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة يانج جين، إن بلاده لن تعارض قرار أمريكا بالعودة إلى اليونسكو.

وأوضح يانغ جين أن اليونسكو بحاجة إلى تكاتف جميع الدول الأعضاء للوفاء بمهامها، مشددا على أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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