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إيران تحقق الإكتفاء الذاتي في مجال صناعة الأدوات المكتبية

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

صفحة ابداع وحرفية تضاف الى سجل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الصناعات بعد تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أن حاجات البلاد من اللوازم المكتبية يجب أن تكون محلّية الصنع للحد من استيرادها. 

العالم - خاص بالعالم

رغم الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد ايران وبعد تضافر الجهود، نجحت ايران في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالعديد من المجالات مضيفة الآن مجال صناعة كافة الادوات المكتبية من أوراق وأنواع الاقلام وغيرها وبجودة عالية وأسعار مناسبة.

تمكنت الجمهورية الاسلامية من تحقيق التقدم اعتمادا على مواردها الطبيعية وطاقاتها البشرية لتحقيق مستقبل افضل.

تعتبر ايران من البلاد التي تتميز بالصناعات وهاهي صفحة نجاح جديدة تسطرها بالاعتماد على الطاقة الذاتية لازدهار مستمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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