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أمير عبد اللهيان يستقبل القنصل الايراني في شنغهاي

أمير عبد اللهيان يستقبل القنصل الايراني في شنغهاي
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة شنغهاي، على أهمية تفعيل مجالات التعاون مع الصين خاصة في المجال الاقتصادي.

العالم- ايران

واشار امیرعبداللهیان الى أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية، مشددا على تفعيل جميع مجالات التعاون، لا سيما في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى العلاقات العريقة مع شنغهاي ومنطقة شرق الصين، وأكد على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية تعزيز علاقات القطاع الخاص مع الشركاء الصينيين، وكذلك الاستفادة من قدرات الإيرانيين الذين يعيشون في هذه المنطقة واستكمال الروابط الاقتصادية لمؤسسات البلدين، من بين الإجراءات المهمة والفعالة في هذا الصدد.

يذكر ان علي محمدي شغل سابقا منصب القنصل العام الايراني في مومباي بالهند وأستراخان بروسيا، وعمل مساعدًا للمدير العام للتنسيق الاقتصادي في وزارة الخارجية.

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