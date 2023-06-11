"كتيبة طولكرم" تدعو لوقفة غضب احتجاجا على تصرفات أمن السلطة

العالم- فلسطين

واتهمت “كتيبة طولكرم” التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأجهزة الأمنية في المحافظة بـ ” تسهيل مهام واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي” عبر إزالة وتخريب الحواجز المنتشرة حول المخيم .

وقالت: ”يا أبناء شعبنا المجاهد وأبناء طولكرم الإباء ومخيمها الصامد مخيم نور شمس، لقد رأيتم حجم الهجمة الشرسة التي شنها جيش العدو صوب مدينة طولكرم وخصوصا مخيم نور شمس من تدمير وحصار ومحاولة إيقاع أكبر قدر من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين وارتكاب المجازر خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وأضافت واليوم تأتي الطعنة من الخلف من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تحاول تسهيل مهام الاحتلال بشكل أو باَخر، حيث أقدمت الساعة السابعة من صباح اليوم بأعداد كبيرة على إزالة وتخريب الحواجز المنتشرة حول المخيم والتي وضعها مجاهدونا لعرقلة أي تقدم أو اقتحام لقوات الاحتلال، وقاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على أبناء المخيم.

وأشارت إلى أن التوتر مازال قائما بوجود الأجهزة الأمنية، “مع العلم أن هذه الحواجز لا تشكل أي خطر أو ضرر على المواطنين الذين كانوا السد المنيع في وجه هذه الأجهزة وقاموا بمنعهم من إزالة الحواجز”.

وتابعت ” نقولها مجدداً إن ما يدمي قلوبنا التي تعتصر ألماً، أننا لا نعلم بدخول الاحتلال إلى مدننا ومخيماتنا إلا من خلال انسحاب المدرعات إلى المقرات بشكل سريع، حينها نعلم أن هناك اقتحام لقوات الاحتلال للتنكيل بأبناء شعبنا”.



ويشهد مخيم نور شمس شرق طولكرم حالة من التوتر بين شبان والأجهزة الأمنية، على خلفية مصادرة السلطة الفلسطينية بعض الحواجز الحديدية التي تضعها المقاومة في ساعات الليل على مداخل المخيم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.