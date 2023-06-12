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الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد

الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال مساعد قائد الجيش للشؤون التنسيقية ان القوة البرية للجيش في جميع أنحاء البلاد على جهوزية للتصدي والرد على أي تهديد حيثما كان ذلك ضروريا للحفاظ على أمن واستقرار حياض البلاد.

العالم - ايران

وقال الأدميرال حبيب الله سياري مساعد قائد الجيش للشؤون التنسيقية ان القوة البرية للجيش مساء الاحد في مقابلة مع شبكة خبر ، في إشارة إلى قوة الجيش: ان جاهزية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ المهمة الموكلة إليها اليوم هي في أعلى مستوياتها.

وأضاف: "اليوم ، تتمركز قواتنا البرية البطولية على الحدود الشرقية والغربية وتضمن أمن الحدود".

وصرح الادميرال سياري : "إن معظم القوات البرية للجيش في جميع أنحاء البلاد على جهوزية للتصدي والرد على أي تهديد حيثما كان ذلك ضروريا للحفاظ على أمن واستقرار حياض البلاد".

وتابع الأدميرال سياري: إن قوة الدفاع الجوي للبلاد، تعمل على ضمان امن جميع منظومات الدفاع الأرضية وتراقب على مدار الساعة الحدود الجوية للبلاد .

وقال: "قواتنا الجوية جاهزة في أي لحظة عبر استخدام جميع أنواع المقاتلات ، للتصدي لأي تهديد حيثما كان ذلك ضروريا للدفاع عن الحدود الجوية في سماء البلاد وحدودها".

وأضاف: إن قواتنا البحرية مستعدة لحماية الحدود وإرساء الأمن لخطوط الاتصال بالبلاد في مختلف البحار والمحيطات ، وهي تدافع حيثما اقتضت الضرورة ، عن الحدود البحرية ومنطقة المراقبة والمياه الإقليمية ومصالح وموارد البلاد .

وأكد الأدميرال سياري: كل الحالات المذكورة تظهر أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى ما يحتاجه من خلال التوكل على الله والاعتماد على كل القدرات الداخلية.

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