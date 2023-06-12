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صاروخ "فتاح" في عيون الصهاينة

صاروخ
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اثار ازاحة الستارعن صاروخ "فتاح"  الفرط صوتي بمدى 1400 كيلومتر هلع الصهاينة، حيث اول رد فعل كان من قبل صحيفة اورشليم بوست العبرية التي كتبت : "فتاح سيصل إسرائيل في 400 ثانية فقط"

گالری

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