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الشيخ الخزعلي يأمل تنفيذ الموازنة بشكلها الصحيح وتحقيق نهضة في العراق

الشيخ الخزعلي يأمل تنفيذ الموازنة بشكلها الصحيح وتحقيق نهضة في العراق
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، على اهمية تنفيذ الموازنة بشكل صحيح لتحقيق النهضة في البلاد.

العالم - العراق

وجسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قال الشيخ الخزعلي في تغريده له على منصة "تويتر": إن "كتلة صادقون تثمـن جهـود الأخـوة ومعهـم نـواب الوسط والجنوب في إصرارهم على المضي بإقرار الموازنة رغم الصعوبات والمعرقلات التي واجهتهم".

واضاف :"نبارك لأبناء شعبنا هذا الإنجاز الذي يسهم في دفع عجلة البناء والإعمـار، ومـا تضمنه مشروع الموازنـة الثلاثيـة مـن مـواد مهمـة تلبـي نسبة كبيـرة مـن طموحات الفقـراء وذوي الدخل المحدود".

وتابع :"نأمل أن يتم تنفيذ هذه الموازنة تنفيذاً صحيحاً بما يحقق نهضـة حقيقيـة فـي واقـع الـبلاد وينقله خلال السنوات الثلاث القادمة إلى واقع جديد يتسم بالتنمية والازدهار".

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الشيخ الخزعلي يأمل تنفيذ الموازنة بشكلها الصحيح وتحقيق نهضة في العراق