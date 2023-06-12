الشيخ الخزعلي يأمل تنفيذ الموازنة بشكلها الصحيح وتحقيق نهضة في العراق

العالم - العراق

وجسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قال الشيخ الخزعلي في تغريده له على منصة "تويتر": إن "كتلة صادقون تثمـن جهـود الأخـوة ومعهـم نـواب الوسط والجنوب في إصرارهم على المضي بإقرار الموازنة رغم الصعوبات والمعرقلات التي واجهتهم".

واضاف :"نبارك لأبناء شعبنا هذا الإنجاز الذي يسهم في دفع عجلة البناء والإعمـار، ومـا تضمنه مشروع الموازنـة الثلاثيـة مـن مـواد مهمـة تلبـي نسبة كبيـرة مـن طموحات الفقـراء وذوي الدخل المحدود".

وتابع :"نأمل أن يتم تنفيذ هذه الموازنة تنفيذاً صحيحاً بما يحقق نهضـة حقيقيـة فـي واقـع الـبلاد وينقله خلال السنوات الثلاث القادمة إلى واقع جديد يتسم بالتنمية والازدهار".