روبوتات ذكية تخدم الحجاج.. الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن

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وظهر الروبوت وهو يقدم شرحا توضيحيا للحجاج عن مكونات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والذي يحتوي على بعض المقتنيات التي تخص الكعبة المشرفة، منها قطع قديمة لكسوة الكعبة وبعض مكوناتها.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس أعلن عن خطة تشغيلية لموسم الحج مطلع يونيو/حزيران الجاري، تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بعد جائحة كورونا.

وأوضح السديس أن من ضمن القفزات النوعية في تقديم الخدمات تفعيلَ أحدث التقنيات، وإدخال آليات الذكاء الاصطناعي، وتسخير الروبوتات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وسهولة.

وتنوعت المهام الخاصة بالروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي في استقبال الحجاج بالحرم المكي بين تلك المعنية بتوزيع مياه زمزم وأخرى معنية بالتعقيم.

ويوزع الروبوت 30 عبوة من مياه زمزم في الجولة الواحدة وفي أقل من 10 دقائق، ويعمل الروبوت الواحد لمدة 8 ساعات متواصلة، ويتميز بمميزات عدة ‏منها الوقوف 20 ثانية ليتمكن القادم إلى المسجد الحرام من أخذ عبوة الماء بكل راحة، ‏كما أنه لا يصطدم بالناس ولا يعيق الحركة.

أما روبوت التعقيم فيعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى 6 مستويات، ويمتلك الروبوت خاصية الشحن بالبطارية، حيث يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري.

وفي موسم الحج الماضي 2022، أدخلت المملكة خدمة "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام خلال تأديتهم طواف الوداع.

كما حضر أيضا "الروبوت التوجيهي" الذي يضطلع بدور إرشادي يوفر للحجيج فرصة تلقي إجابات سريعة عن أسئلتهم الشرعية وتوجيههم "لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية التواصل مع شيوخ الدين عن بعد"، وفق الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ولتسهيل وصول الخدمة إلى أعداد كبيرة من الحجاج الذين يتحدثون لغات مختلفة، يمتاز الروبوت بدعمه 11 لغة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية.