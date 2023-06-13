شاهد.. ماذا قال الشيخ نعيم قاسم حول اختيار مرشح للرئاسة اللبنانية؟

العالم - خاص العالم

وقال الشيخ نعيم قاسم في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (ضيف وحوار) ان "مرشحنا الوزير فرنجية وتعالوا لنناقش ونتحاور لنصل الى نتيجية، لم نكن نرسم طريقة من اجل المنافسة كنا نرسم طريقة من اجل التوافق"

واشار الى انه "هم لم يقبلوا بالطريقة التي تحدثنا عنها وذهبوا الى طريقة اخرى فيها تنافس صعب وتنافس لا ينسجم مع تركيبة النظام في البلد وتوزيع القوى السياسية والطائفية الموجوده فيه اضافة الى المهمات الكبرى التي تقع على عاتق رئاسة الجمهورية القادمة سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية او النازحين السوريين او الانقاذ الاقتصادي الاجتماعي الذي يتطلب شغل كبير جدا وتعاون كبير".