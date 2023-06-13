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رئيس وزراء العراق يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

رئيس وزراء العراق يلتقي الرئيس المصري في القاهرة
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقي اليوم الثلاثاء الرئيس المصري في القاهرة.

العالم - العراق

واضاف الزميل نويد بهروز، ان بيانا رسميا صدر في العاصمة العراقية جاء فيه ان "اللقاء جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد تقدمًا ملموسًا على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وجاء البيان ايضا ان اللقاء شهد التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، وترجمته إلى واقع عمل ملموس، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين، فيما اكد رئيس الوزراء أهمية إنضاج العمل المشترك، لمواجهة مختلف التحديات والأزمات، وتحقيق التكامل في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما.

من جانبه، اكد الرئيس المصري رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية لكل الشعوب الشقيقة والصديقة.

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