مساعد الخارجية الايرانية يجري مشاورات مع نظرائه الاوروبيين في ابو ظبي

العالم - ايران

كتب علي باقري ، المساعد السياسي لوزير الخارجية وكبير المفاوضين الايرانيين ، الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تغريدة: استمرارًا للمشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والخارجية ، التقيت مع نظرائي الألماني والفرنسي والبريطاني في أبو ظبي، وناقشنا مجموعة من القضايا والهواجس المتبادلة.

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني قد صرح في وقت سابق حول زيارته لدولة الإمارات: في إطار تعزيز سياسة الجوار وفي سياق استمرار المشاورات السياسية مع دول الجوار ، سافرت إلى الإمارات لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية. التعاون ومراجعة القضايا الإقليمية مع المسؤولين في هذا البلد.