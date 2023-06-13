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مساعد الخارجية الايرانية يجري مشاورات مع نظرائه الاوروبيين في ابو ظبي

مساعد الخارجية الايرانية يجري مشاورات مع نظرائه الاوروبيين في ابو ظبي
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

اجرى المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري ، مشاورات في ابو ظبي مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا والمانيا.

العالم - ايران

كتب علي باقري ، المساعد السياسي لوزير الخارجية وكبير المفاوضين الايرانيين ، الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تغريدة: استمرارًا للمشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والخارجية ، التقيت مع نظرائي الألماني والفرنسي والبريطاني في أبو ظبي، وناقشنا مجموعة من القضايا والهواجس المتبادلة.

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني قد صرح في وقت سابق حول زيارته لدولة الإمارات: في إطار تعزيز سياسة الجوار وفي سياق استمرار المشاورات السياسية مع دول الجوار ، سافرت إلى الإمارات لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية. التعاون ومراجعة القضايا الإقليمية مع المسؤولين في هذا البلد.

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