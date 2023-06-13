نائب وزير العلوم الإيراني يبحث التعاون الأكاديمي مع رئيس جامعة دمشق

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء الذي جرى في مكتب رئيس جامعة دمشق، هنأ الوفد الإيراني لمناسبة الذكرى السنوية المائة لتأسيس جامعة دمشق، وجرى البحث حول سبل التعاون من أجل تحسين مستوى البحث الأكاديمي في البلدين.

* التخطيط اللازم في تنفيذ المذكرات

وأكد الدكتور هاشم داداش بور، نائب وزير العلوم الإيراني، الاستعداد التام لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات الإيرانية والسورية، ولفت إلى أهمية الجهود المبذولة لزيادة المنح الدراسية للجانب السوري، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة.

وأضاف: في العام والنصف الماضيين تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزيري العلوم الإيراني والسوري، واليوم علينا دراسة احتياجات الجانبين، وبناء على هذه الحاجة، يكون لدينا التخطيط اللازم لتنفيذ مذكرات التفاهم.

وأكد نائب وزير العلوم الإيراني الاستعداد لإعطاء منح دراسية ل 20 طالبا سوريا من دورات البكالوريوس إلى الدكتوراه للدراسة في الجامعات الإيرانية.

وإشار إلى زيارة الرئيس الرئيس رئيسي إلى سوريا والاجتماع بالرئيس بشار الأسد قائلا: إن آية الله رئيسي أكد أنه بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي، ينبغي الارتقاء بالعلاقات أيضا في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية، وإن تعاوننا هذا يأتي في سياق تنفيذ توجيهاته.

*عزم والتزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقيات المشتركة

وفي هذا الاجتماع، أعرب الدكتور باقري فرد نائب وزير الصحة للشؤون التعليمية وأمين مجلس التعليم الطبي والتخصصي بوزارة الصحة الإيرانية عن عزم هذه الوزارة والتزامها بتنفيذ ما ورد في الخطة التنفيذية للاتفاقيات المشتركة وبذل المساعي لتوفير كافة التسهيلات للطلبة الجامعيين السوريين لدراسة الطب في إيران من أجل تدشين دورات تدريبية وبرامج علمية مشتركة تساهم بأعلى معايير الجودة العلمية.

*جامعة دمشق معتمدة علميا من جامعات مرموقة بالمنطقة والعالم

بدوره قال الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق، في معرض شكره للوفد الإيراني لزيارته للجامعة: جامعة دمشق، التي يعود تاريخها إلى مائة عام، معتمدة علميا من قبل الجامعات المرموقة في المنطقة والعالم، وكان لها الكثير من التعاون مع جامعات الجمهورية الإسلامية في مجال تبادل الأساتذة والطلاب، والفروع العلمية المشتركة.

وأضاف: هناك قدرات كبيرة لدى البلدين، ويمكن للجامعات من خلال التعاون فيما بينها المساعدة في المزيد من التقارب بين البلدين، ووفقا لقوانين وزارة العلوم السورية، فإن التعاون المشترك بين جامعة دمشق والجامعات الإيرانية متاح.

وفي هذا اللقاء تحدث أيضا عن التعاون بين جامعات البلدين كل من رئيس جامعة "الإمام الخميني (رض)" الدولية علي قاسم زادة ورئيس جامعة إصفهان حسين هرسيج ورئيس جامعة "فردوسي" في مشهد أحد ضابط ورئيس جامعة "العلامة طباطبائي" عبدالله معتمدي.