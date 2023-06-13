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بيلاروسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية دون تردد في هذه الحالة!

بيلاروسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية دون تردد في هذه الحالة!
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في تصريحات له،"إن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتد محتمل وإنه لن يكون هناك أي تردد في استخدامها إذا لزم الأمر"..

العالم - اوروبا

وأشار لوكاشينكو إلى أسباب نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا.. قائلا "إننا نحتاج إلى هذه الأسلحة للتأكد من عدم قيام جندي أجنبي واحد بوضع قدمه على الأراضي البيلاروسية مرة أخرى".

وأضاف أن استخدام هذه الأسلحة سيكون بسبب واحد فقط, وهو الاعتداء على بيلاروسيا, "وسيكون الرد فوريا, لقد أعلنت هذا عدة مرات بالفعل".

وأعرب لوكاشينكو عن رغبة بيلاروسيا في أن تتجنب المواقف التي يتعين فيها استخدام الأسلحة النووية،وقال "أتمنى ألا أتخذ قرارا باستخدام هذه الأسلحة, لكن لن يكون هناك أي تردد في حال حدوث اعتداء علينا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، يوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بين السابع والثامن من يوليو القادم وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة.

يأتي هذا الانتشار للأسلحة النووية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو المقبل في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

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بيلاروسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية دون تردد في هذه الحالة!