تركيا تلقن الموساد درسا قاسيا.. تفاصيل إعتقال خلية للموساد في اسطنبول

العالم - خاص بالعالم

المخابرات قالت أنها نجحت بتفكيك خلية مؤلفة من 15 شخصاً تلقوا تدريبات عالية المستوى في جهاز الموساد تلخص هدفهم في جمع معلومات عن الأجانب المقيمين في البلاد ووضع أجهزة تعقب على سياراتهم، ووفق إعلان المخابرات فإن خلية التجسس تضم جنسيات عربية ومواطنين أتراك بينهم موظف سابق في الجيش التركي.

القبض على خلية تجسس تعمل لصالح الموساد في تركيا ليس أول مرة ففي ديسمبر الماضي القت السلطات التركية القبض على 44 شخصاً اشتبهت في انخراطهم في عمليات استخباراتية لصالح للكيان الصهيوني كان الهدف وقتها رصد ومتابعة شخصيات فلسطينية مفيمة في تركيا.

المشترك بين خليتي التجسس سواء التي قبض عليها مؤخراً أو التي كشفت في ديسمبر الماضي هي أن بعضاً من عناصرها التقى بها الموساد في ساحة أوروبا لقاءات شملت عقد اتفاق التجسس والتدريب والتزويد بوسائل اتصال

كشف خلايا تجسس في تركيا لصالح الموساد بات خبرا يشغل بال الشارع في تركيا ، وسط مطالبات مستمرة بمزيد من الخطوات الاستخباراتية لقطع يد الموساد من العبث في الأراضي التركية.

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