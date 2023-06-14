خبايا ما حصل شمال سوريا واخفاء تفاصيل حادث المروحية الامريكية؟

وقال حسن في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الجيش الامريكي قام باعادة تنشيط المجموعات المسلحة من التنف وفي الجيوب الاخرى وتدريبها وتجهيزها لمواجهة المقاومة، مما يشير الى تصعيد امريكي باتجاه سوريا خاصة في شمالها.

واوضح، ان حادث المروحية الامريكية الغامض والذي ادى الى اصابة 22 عسكرياً امريكياً، يلفت الانتباه الى بروز حراك سوري شعبي كبير في تلك المنطقة، وهذا ما يثير السؤال ما الذي حدث حتى يقوم الامريكي بنشاط هناك، في مقابل بلورة حالة من المقاومات الشعبية من ضمن العشائر خاصة مع تزايد فكرة الصحوات واستبدال الكرد الذين عملوا مع المشروع الامريكي بأبناء العشائر، وتوقع ان تتكرر مثل هذه الاحداث بالرغم من الغموض وعدم البوح الامريكي عما يجرى.

واشار الى انه رغم التنكر الامريكي وعدم البوح ما يحصل الا ان هناك الكثير من اعمال المقاومة الشعبية السورية لمواجهة الامريكان لم يجر الحديث عنها.