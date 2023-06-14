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لوكاشينكو: بدأنا تسلّم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية

لوكاشينكو: بدأنا تسلّم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، مؤكداً أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي باليابان في عام 1945.

العالم - روسيا

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة «روسيا-1» الحكومية الروسية بثتها قناة تلغرام، التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا: «لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا».

وتابع «القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين (ألقيتا على) هيروشيما وناغازاكي».

وهدد لوكاشينكو، باستخدام أسلحة نووية، قائلاً إنه في حالة نشوب حرب يمكنه أن يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت. وشدد بالقول: «ما مشكلة تنسيق لقطة كهذه؟ هذا ليس سؤالاً على الإطلاق».

وأعلن بوتين في مارس (آذار) أنه سيتم وضع أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا.

ومع ذلك، فإن هذه ستبقى تحت سيطرة روسيا، حسبما أكد الرئيس الروسي. وقال لوكاشينكو إن الأسلحة النووية ضرورية لحماية بيلاروسيا من الهجوم، مدعياً أن الغرب يحاول منذ سنوات تمزيق بلاده.

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لوكاشينكو: بدأنا تسلّم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية

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