الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تأكيد إيراني- قطري على تطوير التعاون المصرفي والمالي بينهما

تأكيد إيراني- قطري على تطوير التعاون المصرفي والمالي بينهما
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الايراني " ‌محمد رضا فرزین " ونظيره القطري الشيخ " بندر بن‌ محمد آل ثاني " ضرورة تطوير التبادل التجاري بين ايران وقطر من خلال زيادة التعاون المصرفي والمالي والنقدي بينهما، وذلك في معرض اشارتهما الى الامكانات الكثيرة الموجودة في مختلف المجالات الاقتصادية في كلا البلدين.

العالم - ايران

وشدد " فرزين " الذي يزور قطر حاليا في هذا اللقاء على ضرورة زيادة التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وقطر في هذه المجالات، مؤكدا أنها توفر الأرضية لتعزيز التبادل التجاري بشكل شامل بين الجانبين.

وقال المسؤول الايراني: ان تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجالات المصرفية قد أدرج في جدول أعمال الطرفين نظرا للامكانات الاقتصادية الموجودة في كلا البلدين.

وأضاف قائلا: انه ونظرا لتنمية العلاقات النقدية والمصرفية بين طهران والدوحة، فإن حجم التجارة بين ايران وقطر سوف يشهد المزيد من النمو الملحوظ، ولذا فإن تعاون الجانبين يجب أن يشهد مزيدا من السرعة حيث أن الاهتمام بكل الامكانات ضرورية لتحقيق هذا الهدف.

بدوره أشار المسؤول القطري في هذا اللقاء الى التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا وجود الكثير من الفرص لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين، التي يجب استخدامها لتحقيق العلاقات الثنائية عبر التعاون النقدي والمصرفي بينهما.

روابط ذات صلة

محافظ المركزي الإيراني يلتقي نظيره القطري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

على المستوى الاسيوي.. إيران الأفضل في مجال التبرع بالدم

الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية شرق إيران

بالفيديو.. تعرف علی المتحف الإيراني للتصوير الفوتوغرافي

إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القرنية الاصطناعية

بوغدانوف: اجتماع روسي تركي سوري إيراني في أستانا قريبا

الدفاع الجوي الايراني مجهز بأنظمة رادار وصواريخ متطورة