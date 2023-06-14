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الإطاحة بـ'المفتي الشرعي' لـ'داعش' في صلاح الدين

الإطاحة بـ'المفتي الشرعي' لـ'داعش' في صلاح الدين
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني فی العراق، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ"المفتي الشرعي" لداعش الإرهابی في محافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من خلال تكثيفها للجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة من القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وذلك في محافظة صلاح الدين، احدهم كان يعمل ما يسمى بالمفتي الشرعي في قاطع صلاح الدين".

وتشير المعلومات والوثائق بأنه قام باصدار فتاوى تجيز قتل افراد الاجهزة الامنية والمواطنين اضافة الى خطف افراد القوات المسلحة واعدام، بحسب البيان.

ولفت البيان الى، أن "المتهمين دونت اقوالهم وسيتم اُحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزائهما العادل ".

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