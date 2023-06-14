تطورات الحرب بأوكرانيا متواصلة وبيلاروسيا تعلن تسلمها اسلحة نووية روسية

العالم - خاص بالعالم

ففي التطورات المتلاحقة للحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده بدأت بتسلم الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا.

وفي حديث متلفز، قال لوكاشينكو إن مينسك تلقت من موسكو صواريخ وقنابل أقوى بثلاث مرات من تلك التي استخدمت في هيروشيما وناكازاكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في اجتماع سابق مع لوكاشينكو إن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس سيبدأ في يوليو.

ميدانيا اتهم مسؤولون أوكرانيون الجانب الروسي بقصف مبان مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود ومنطقة دونيتسك شرقي البلاد بالصواريخ خلال الليل، ما أسفر عن مقتل عدد من الاشخاص.

وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كروز على أوديسا، تضرر على إثرها مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومؤسسات للأغذية ومتاجر في وسط المدينة.

في المقابل، اعلنت الإدارة التي عينتها روسيا لمدينة نوفا كاخوفكا الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة سكنية في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخص.

وكان سد كاخوفكا قد تعرض للتدمير الأسبوع الماضي في المدينة، ما أسفر عن اجتياح الفيضانات لمناطق شاسعة، وأجبر الآلاف على الفرار من ديارهم.

كما تبادل الجانبان الاتهامات بقصف المنطقة المنكوبة بالفيضان بعد تداعي السد.

الى ذلك، حذر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن، قائلا إن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي تبلغ قيمتها 325 مليون دولار تدفع واشنطن بصورة أكبر لعمق الصراع.

وتأتي الحزمة التي تشتمل على ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي وعتاد ومركبات، في وقت تعمل فيه أوكرانيا على دعم هجومها المضاد المتوقع منذ فترة طويلة.