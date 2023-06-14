روسيا تثير قضية تفجير "السيل الشمالي" أمام مجلس الأمن الدولي 15 يونيو

العالم-اوروبا

وقال بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "في 15 يونيو ستثير البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال مشاورات أعضاء مجلس الأمن الدولي وراء الأبواب المغلقة مسألة التحقيق في تفجير "السيل الشمالي".

يذكر أن خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرض للتفجير في سبتمبر الماضي. وترجح التقارير الإعلامية وقوف أوكرانيا وراء العملية، فيما تنفي السلطات الأوكرانية ضلوعها في ذلك.

وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي مشروع قرار حول تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في التفجير، لكن مشروع القرار لم يحظ بالتأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أيدته 3 دول فقط، وامتنعت الـ 12 المتبقية عن التصويت.