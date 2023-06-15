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حتى الفلافل سرقها الصهاينة !

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

 منذ سنوات والصهاينة يحاولون عنوة إلصاق أنفسهم بتاريخ المنطقة وبعد سرقة الأرض هاهم يسرقون تراث المنطقة وحكاياتها وينسبونها لأنفسهم.

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